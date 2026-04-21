Малкин без очков в 2-м матче серии с «Флайерс»: 2 броска, 2 минуты штрафа, «минус 2» за 17:20
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (0:3, 0-2 в серии).
За 17:20 (5:55 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
В первой игре с «Флайерс» (2:3) Малкин забил гол и сделал ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
2 комментария
Совсем Питтсбург плох, так ждали этот плей-офф и вот на тебе... Не хотелось бы вылетать в первом раунде
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем