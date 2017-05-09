Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился мыслями о Великой Отечественной войне.

Национальная команда в День Победы посетила мемориал в Зигбурге.

«Страшное время было, тяжело об этом говорить, подбирать слова. Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память, дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться командой в такой день и посетить это место», – сказал хоккеист.

1941-1945: каким был спорт во время войны