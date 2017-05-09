Артемий Панарин: «Увидели могилы, положили цветы, дрожь пробирала»
Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился мыслями о Великой Отечественной войне.
Национальная команда в День Победы посетила мемориал в Зигбурге.
«Страшное время было, тяжело об этом говорить, подбирать слова. Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память, дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться командой в такой день и посетить это место», – сказал хоккеист.
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