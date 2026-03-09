Кучеров набрал 2+1 в матче с «Баффало» и применил 5 силовых приемов. У него 103 очка в 58 играх в сезоне
Никита Кучеров набрал 2+1 в матче с «Баффало» и применил 5 силовых приемов.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (7:8).
На счету 32-летнего россиянина стало 103 (34+69) очка в 58 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кучеров (19:15, 2:50 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве, полезность «+1») реализовал 2 броска в створ из 5, применил 5 силовых приемов и допустил 1 потерю. Также он получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кучеров за 2 матча - и снова здравствуйте!
По стате этого сезона идёт на 138 очков. Рекорд в этом возрасте у Гретцки, 130 очков
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1555 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1097 (391+706) - 861 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 933 (322+611) - 810 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого
Кто в курсах?
Верить протоколу на официальном сайте - https://www.nhl.com/gamecenter/buf-vs-tbl/2026/03/08/2025021003/boxscore
Рекорд Гретцки (130) среди 32-летних должен пасть.