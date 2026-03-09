  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером
28

Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером

Никита Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (7:8). 

На счету 32-летнего россиянина стало 103 (34+69) очка в 58 играх в текущем сезоне. Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте. 

Его опережают только пятикратный обладатель «Арт Росса» Коннор МакдэвидЭдмонтон», 108 баллов в 64 играх, 35+73, сегодня – 2 ассиста в матче с «Вегасом») и Нэтан МаккиннонКолорадо», 104 в 61, 43+61, сегодня – гол в матче с «Миннесотой»). 

У обоих канадцев продолжаются результативные серии из 7 матчей. 

При этом у Кучерова (4 пропуска в сезоне) и Маккиннона (1) есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoНикита Кучеров
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoКолорадо
logoТампа-Бэй
logoНэтан Маккиннон
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После Олимпиады:
Кучеров 7 матчей, 5+8
МакКиннон 6 матчей, 3+8
МакДэвид 6 матчей, 1+11
Крутая заруба
Ответ user_85
После Олимпиады: Кучеров 7 матчей, 5+8 МакКиннон 6 матчей, 3+8 МакДэвид 6 матчей, 1+11 Крутая заруба
Ясно только одно, Арт получит кто из этой троицы.....
Если взять среднюю результативность за сезон, то с учётом, что все трое проведут все оставшиеся матчи, вот что получается:
Никита Кучеров – 1.776 37 140
Коннор Макдэвид – 1.688 32 140
Нэтан Маккиннон - 1.705 36 140
Второй столбец - количество очков в оставшихся матчах.
Ответ Evincive
Если взять среднюю результативность за сезон, то с учётом, что все трое проведут все оставшиеся матчи, вот что получается: Никита Кучеров – 1.776 37 140 Коннор Макдэвид – 1.688 32 140 Нэтан Маккиннон - 1.705 36 140 Второй столбец - количество очков в оставшихся матчах.
Крутая заруба надеюсь будет))
Имхо, так не разглядел где там Сирелли коснулся шайбы. Из того видео повтора что предлагают. Там у Кучерова ассист.
Ответ v3
Имхо, так не разглядел где там Сирелли коснулся шайбы. Из того видео повтора что предлагают. Там у Кучерова ассист.
вот бы так у Маков отбирали передачи...
Ответ baytygan
вот бы так у Маков отбирали передачи...
Так отбирали. Пересмотри гостевой матч Эдмонтона против Ванкувера. Не ищи везде заговор
Куча в любом случае прокатят мимо харта, как и было не раз
Ответ Karlitto1981
Куча в любом случае прокатят мимо харта, как и было не раз
да плевать на харт, он в наши времена уже себя дискредитировал
практичные награды - самые рациональные и почетные, это уже понимают все
Что любопытно, в прошлом сезоне Кучеров в это же время так же шёл третьим и отрыв у Маккиннона был 8 очков. Попробую пованговать и скажу, что к концу месяца Кучеров обгонит всех. У Тампы большая часть игр дома будет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 100 очков против 103 у Маккиннона и 106 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером
8 марта, 03:25
Макдэвид набрал очки в 6-м матче подряд и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У него 106 баллов в 63 играх, у Маккиннона – 103, у Кучерова – 96
7 марта, 07:58
Макдэвид увеличил отрыв от Маккиннона и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 105 очков в 62 матчах. У Нэтана – 100 очков, у Никиты – 96
4 марта, 07:43
Маккиннон сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 99 очков против 103 при 2 играх в запасе. Кучеров идет на 3-м месте с 95 баллами
3 марта, 06:20
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»
3 минуты назад
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
51 минуту назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
сегодня, 11:32
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
сегодня, 11:25
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
сегодня, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
15 минут назад
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
32 минуты назад
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
41 минуту назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Рекомендуем