В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) состоялись 5 драк – среди участников были Далин, Перри и Хэйгл. Команды набрали 102 минуты штрафа

В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) состоялись 5 драк.

«Баффало» обыграл «Тампу » (8:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Игра была отмечена не только 15 заброшенными шайбами, но и сразу 5 драками. Из них 3 состоялись в первом периоде и 2 – во втором.

На 5-й минуте матча краги сбросили защитники Расмус Далин («Сэйбрс») и Даррен Рэддиш («Лайтнинг»). На 9-й – форварды Сэм Кэррик («Сэйбрс») и Скотт Сабурин («Лайтнинг»). На 10-й – форварды Пейтон Кребс («Сэйбрс») и Брэндон Хэйгл («Лайтнинг»).

Затем на 21-й минуте подрались защитники Майкл Кесселринг («Сэйбрс») и Эрик Чернак («Лайтнинг»), форварды Бек Маленстин («Сэйбрс») и Кори Перри («Лайтнинг»).

В общей сложности команды набрали 102 минуты штрафа – 45 у «Баффало» и 57 у «Тампы».