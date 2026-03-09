В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) состоялись 5 драк – среди участников были Далин, Перри и Хэйгл. Команды набрали 102 минуты штрафа
В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) состоялись 5 драк.
«Баффало» обыграл «Тампу» (8:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра была отмечена не только 15 заброшенными шайбами, но и сразу 5 драками. Из них 3 состоялись в первом периоде и 2 – во втором.
На 5-й минуте матча краги сбросили защитники Расмус Далин («Сэйбрс») и Даррен Рэддиш («Лайтнинг»). На 9-й – форварды Сэм Кэррик («Сэйбрс») и Скотт Сабурин («Лайтнинг»). На 10-й – форварды Пейтон Кребс («Сэйбрс») и Брэндон Хэйгл («Лайтнинг»).
Затем на 21-й минуте подрались защитники Майкл Кесселринг («Сэйбрс») и Эрик Чернак («Лайтнинг»), форварды Бек Маленстин («Сэйбрс») и Кори Перри («Лайтнинг»).
В общей сложности команды набрали 102 минуты штрафа – 45 у «Баффало» и 57 у «Тампы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
главное Кучеров свои очки набрал) за 2 матча весь отрыв почти отыграл, маки наверно в шоке, один игр 7 подряд очки набирает,другой по 2 3 очка штампует,а отрыв сокращается))
По мне так слишком много драк было в первой половине игры. Но потом команды в решили поиграть в хоккей и выдали отличный матч. В апреле ещё игра будет, вот там и поглядим кто кого
А Флориду они не чпокали? Кошек в этом сезоне чпокают все кто хочет. И Тампа в том числе)))
Весёленький матч вышел!
Вообще не помню, когда в последний раз было пять именно драк в матче, а не толканий и удалений за грубость
Таранный матч!
Такой хоккей, нам не нужен))))).
Хэйгл жёсткий тип оказывается
Старина Перри - тряхнул стариной)
