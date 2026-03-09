  • Спортс
  Ландескуг может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. В матче с «Далласом» шайба попала капитану «Колорадо» в область паха после броска Макара
5

Ландескуг может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. В матче с «Далласом» шайба попала капитану «Колорадо» в область паха после броска Макара

Габриэль Ландескуг может пропустить несколько недель из-за травмы.

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б). 

33-летний швед может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар назвал ее «неприятной». В игре с «Далласом» (5:4 Б) шайба попала нападающему в область паха после броска одноклубника Кэйла Макара.

В текущем сезоне Ландескуг провел 47 матчей и набрал 29 (9+20) очков при полезности «+26».

В январе он получил травму верхней части тела, но успел восстановиться к Олимпиаде-2026, где провел 5 игр за сборную Швеции и набрал 4 (2+2) балла. 

Напомним, что после победы «Колорадо» в Кубке Стэнли-2022 Ландескуг пропустил почти 3 года после операций на колене. Нападающий вернулся в состав команды в плей-офф-2025. 

Опять Макар кэпа подстрелил похоже (((
Ответ Антон Якимцев
Опять Макар кэпа подстрелил похоже (((
Видел, что Макар ему ракушку пробил)
Жаль Ландескуга. Конец карьеры и пошли серьезные травмы. Похожая ситуация, из недавних, у Тэйвза. Не везет этим парням после 30, в плане травм
Сразу про обмен Ничушкина забыли
По чуть-чуть восстанавливается. Красавчик, надеемся на полную игру!
