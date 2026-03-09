  • Спортс
Матч «Баффало» и «Тампы» (8:7) – 1-й в НХЛ с 1994 года с 15 голами и 27 удалениями для двух команд в сумме

Матч «Баффало» и «Тампы» (8:7) – 1-й в НХЛ с 1994-го с 15 голами и 27 удалениями.

В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) было заброшено 15 шайб и зафиксировано 27 удалений. 

Команды набрали 102 минуты штрафа (45 у «Сэйбрс», 57 у «Лайтнинг»), состоялись сразу 5 драк

Этот матч стал первым в НХЛ за 32 года, когда было столько голов и удалений у двух команд в сумме. 

В феврале 1994 года «Филадельфия» обыграла «Монреаль» (8:7), у команд были зафиксированы те же 27 удалений при 93 штрафных минутах и только 2 драках.

Баффало нормально так всех подряд окучивают, всю лигу уже поимели.
Красавчики.
Играли как будто бы это плей-офф
Ответ Белый офицер
Играли как будто бы это плей-офф
В плей-офф не дерутся
Что это было вообще? Что за побоища? Я плохо по-английски, там, может, предыстория какая? Бедного Далина несколько раз отлупили, может прогнал чего.
Ответ Биомеханоид
Что это было вообще? Что за побоища? Я плохо по-английски, там, может, предыстория какая? Бедного Далина несколько раз отлупили, может прогнал чего.
Растёт новый Маршанд, по делу мудохают.
Ответ Биомеханоид
Что это было вообще? Что за побоища? Я плохо по-английски, там, может, предыстория какая? Бедного Далина несколько раз отлупили, может прогнал чего.
нет никакой предыстории.
Началось всë в начале игры, после того, как хэгел и сирелли с разных сторон вдвоëм одновременно в томпсона въехали и один из них присел на нëм, как на скамейке. при чем шайба в это время была в моменте между кучеровым и кребсом. И понеслось.
Баффало ни разу не грязная команда, пацаны в хоккей всегда играют. В этом сезоне уже дюжину их игр посмотрел, отличный хоккей показывают!
Не понятно, че у тампы зашкалило так и они решили своих соседей, флориду исполнить, возможное прошлое поражение дома от баффало 2-6 .... ту игру не видел.... надо будет посмотреть на досуге, чтобы разобраться.
А я помню, что была такая игра) Даже фотка вспоминается в СЭ. Филли еще до легиона, буквально скоро Лэклер и Дежарден перейдут как раз из Монреаля.. Эх молодость)
Матч-шоу! Жаль, что Куч 4 очка не набрал на выезде.
Ответ Philatelist79
Матч-шоу! Жаль, что Куч 4 очка не набрал на выезде.
Вообще-то набрал. Если мы говорим в контексте недавней новости о рекорде Уэйна, то там говорилось о 4-х ассистах
Ответ morgan23
Вообще-то набрал. Если мы говорим в контексте недавней новости о рекорде Уэйна, то там говорилось о 4-х ассистах
Говорю про два матча подряд. 2+1 у него.
Это лучшее, что я видел за очень много лет. А видел я немало крутых матчей💪😬👌
