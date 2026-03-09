Матч «Баффало» и «Тампы» (8:7) – 1-й в НХЛ с 1994 года с 15 голами и 27 удалениями для двух команд в сумме
Матч «Баффало» и «Тампы» (8:7) – 1-й в НХЛ с 1994-го с 15 голами и 27 удалениями.
В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) было заброшено 15 шайб и зафиксировано 27 удалений.
Команды набрали 102 минуты штрафа (45 у «Сэйбрс», 57 у «Лайтнинг»), состоялись сразу 5 драк.
Этот матч стал первым в НХЛ за 32 года, когда было столько голов и удалений у двух команд в сумме.
В феврале 1994 года «Филадельфия» обыграла «Монреаль» (8:7), у команд были зафиксированы те же 27 удалений при 93 штрафных минутах и только 2 драках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Opta
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Красавчики.
Началось всë в начале игры, после того, как хэгел и сирелли с разных сторон вдвоëм одновременно в томпсона въехали и один из них присел на нëм, как на скамейке. при чем шайба в это время была в моменте между кучеровым и кребсом. И понеслось.
Баффало ни разу не грязная команда, пацаны в хоккей всегда играют. В этом сезоне уже дюжину их игр посмотрел, отличный хоккей показывают!
Не понятно, че у тампы зашкалило так и они решили своих соседей, флориду исполнить, возможное прошлое поражение дома от баффало 2-6 .... ту игру не видел.... надо будет посмотреть на досуге, чтобы разобраться.