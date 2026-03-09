Матч «Баффало» и «Тампы» (8:7) – 1-й в НХЛ с 1994 года с 15 голами и 27 удалениями для двух команд в сумме

Матч «Баффало» и «Тампы» (8:7) – 1-й в НХЛ с 1994-го с 15 голами и 27 удалениями.

В матче «Баффало » и «Тампы » (8:7) было заброшено 15 шайб и зафиксировано 27 удалений.

Команды набрали 102 минуты штрафа (45 у «Сэйбрс», 57 у «Лайтнинг»), состоялись сразу 5 драк .

Этот матч стал первым в НХЛ за 32 года, когда было столько голов и удалений у двух команд в сумме.

В феврале 1994 года «Филадельфия» обыграла «Монреаль» (8:7), у команд были зафиксированы те же 27 удалений при 93 штрафных минутах и только 2 драках.