«Питтсбург» победил «Бостон» (5:4 ОТ после 0:3), сыграв без Малкина и Кросби. В прошлый раз такой камбэк без них был у «Пингвинс» в 2001 году

«Питтсбург» обыграл «Бостон » (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Пингвинс» удалось одержать волевую победу, отыгравшись со счета 0:3. Форвард Энтони Манта отметился дублем, а победную шайбу забросил Томми Новак.

Пенсильванцы выступали без своих многолетних лидеров – форвардов Сидни Кросби (травма) и Евгения Малкина (дисквалификация).

Победа с отыгрышем дефицита в 3 шайбы без наличия этих двух игроков в составе стала для клуба первой с февраля 2001 года.

Тогда «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (5:4 ОТ после 0:3), Алексей Ковалев отметился хет-триком, Яромир Ягр – 2 результативными передачами, а Марио Лемье – одной. Кросби дебютировал в составе «Пингвинс» в 2005 году, Малкин – в 2006-м.

С 78 очками в 63 играх команда под руководством Дэна Мьюза идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.