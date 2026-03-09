  • Спортс
  • Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ с 43 шайбами в сезоне. Кофилд с 37 голами – 2-й, Капризов с 36 – 3-й, Кучеров с 34 делит 6-е место с Драйзайтлем и еще 4 игроками
Нэтан Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ с 43 шайбами в сезоне.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б) и продолжает лидировать в гонке снайперов лиги. 

На счету 30-летнего канадца 43 шайбы в 61 игре. На втором месте идет форвард «Монреаля» Коул Кофилд (37 в 62), на третьем – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (36 в 64, сегодня – гол в матче с «Эвеланш»). 

Четвертое место делят Мэттью Болди («Миннесота», 35 в 60) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 35 в 64).

Шестое место делит группа из 6 игроков – Никита Кучеров («Тампа», 34 в 58, сегодня – дубль в ворота «Баффало»), действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль (34 в 61 и 5 шайб в 5 последних играх, сегодня – гол в ворота «Вегаса»), Морган Гики («Бостон», 34 в 62), Джейсон Робертсон («Даллас», 34 в 63), Уайтт Джонстон («Даллас», 34 в 63) и Тейдж Томпсон («Баффало», 34 в 64). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
Похоже полтинник в этом сезоне выбьет один Маккиннон
А где будущий победитель рекорда Овечкина из Торонто?)
