Заха забросил 3 шайбы в матче с «Питтсбургом». Это 2-й хет-трик 28-летнего форварда «Бостона» в НХЛ, первый был в январе этого года

Форвард «Бостона» Павел Заха забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).
Хет-трик стал для 28-летнего форварда вторым в карьере в лиге. Первый хет-трик он сделал в январе текущего года в матче против «Рейнджерс» (10:1).
В этом сезоне на счету чеха 45 (19+26) очков в 60 играх. Ему нужно забросить еще 3 шайбы, чтобы обновить личный рекорд по голам за одну регулярку (21 в 82 играх – 2022/23, 21 в 78 – 2023/24).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Как же его не хватало Чехам на Олимпиаде, щас в прекрасной форме после паузы
