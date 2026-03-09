  • Спортс
Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода – 15-я шайба в сезоне. Форвард «Эдмонтона» обновил личный рекорд по голам

Василий Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода – 15-я шайба в сезоне.

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2). 

На 43-й минуте 24-летний россиянин завладел шайбой после вбрасывания в зоне «Ойлерс», совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс» и переиграл вратаря Эдина Хилла.

Шайба шла в ворота, когда к ней подоспел форвард «нефтяников» Джек Рословик – в итоге он ее не коснулся.

На счету Подколзина стало 29 (15+14) очков в 64 играх в сезоне при полезности «+15». Он обновил личный снайперский рекорд за одну регулярку (ранее лучшим достижением были 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер» в дебютном сезоне-2021/22). 

Сегодня Василий (15:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками, допустил 1 потерю.  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
24 комментария
Интересный факт в том, что Подколзин все свои 15 голов забил исключительно при игре 5х5. Вася не играет в большинстве, 4х4 и 3х3. Более того, после прихода Дикинсона - Кноблаух убрал его из меньшинства, чтобы экономить ему силы и увеличить айстайм при игре 5х5.
Подколзин делит 37 место по голам, при игре 5х5,среди скореров лиги - с Рантаненом и Марченко.
Среди наших ребят, больше Васи забили только Никита и Иван Барбашев (у Панарина и Овечкина по 14, у Капризова-12).
А в "Эдмонтоне" больше него забили только Макдэвид и Драйзайтль - по 16. Но в пересчете на 60 минут -он их, естественно, по скорингу, в формате 5х5, опережает.
При этом Подзи абсолютно элитный игрок лиги по игре без шайбы. Он сидит во всех продвинутых метриках по форчеку, бэкчеку, силовым единоборствам, при этом являясь самых хитующим игроком последнего плей-офф(в пересчете на 60 минут).

P. S.
Боумэн просто джек-пот сорвал, вытащив его из "Ванкувера" всего за драфт-пик 4 раунда. При этом Вася этот сезон играет за 1 миллион, а следующие три года будет играть всего за 3, хотя уже гораздо дороже стоит.
Да, и если кто-скажет, что он столько забил потому, что играет с МакДи и Леоном, то это не так. Потому что больше половины голов он забил без их участия, сделав их сам(как сегодня), а в плей-офф вообще 80% очков набрал без их участия.
Ответ Василий Потемкин
После контрактов Нерса и Бушара, контракт Подколзина выглядит как одним из самых удачных для франшизы - цена, качество.
Ответ Василий Потемкин
Так его уже в первой бригаде ПП задействовали, правда секунды какие-то, но точно видел на льду. Терялся конечно, видимо это не наигрывали, за МакДи не поспевал. Но это только начало, самый прогрессирующий в составе, умеет многое.
Красавец) Ничего кроме уважения вызывать не может. Уже практически вылетел из лиги и вытащил себя сам. Продолжит в том же духе, станет элитным ролевым игроком на годы.
В этом году уже играет на уровне плюс/минус олимпийской сборной)
Ответ Rafael $.
В любую не североамериканскую сборную был бы вызван
Ответ Rafael $.
история очень похожа на Ничушкина, да. Подкользин однозначно был бы в сборной. И будь у нас еще нормальные центры хотя бы просто среднего уровня топ-6 НХЛ, эта сборная была бы страшной командой, которая легко могла бы дать прикурить канадцам с американцами.
Коннор Подколзин ;)) снова всех только за счёт ног обыграл ;)
Породистый гол. Василий способен забивать больше. В этом году Эдмонтон должен брать кубок, в отсутствие главного врага Флориды.
Ноги, ноги б..., ноги!
Выбрал самый короткий путь - по прямой)
Молорик Вася
Не зря его русский Скотти Боумэн сравнивал с МакДэвидом
С кем поведешься - от того и наберешься.)
Ответ reus
С кем поведешься - от того и наберешься.)
Тоже самое хотел написать
Вегас просто в яме. Понапокупали поленьев, типа атакующих защитников, теперь всем сливают. Тяжко смотреть за их игрой. Просто тухлятина какая-то. Хоть бы в плей-офф попали с такой игрой
+ Без Стоуна, это совершенно другая команда, не прессигующая, не защищающаяся и не атакующая.
Драйзайтль не зря всегда его нахваливает
