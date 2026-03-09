Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода – 15-я шайба в сезоне. Форвард «Эдмонтона» обновил личный рекорд по голам
Василий Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода – 15-я шайба в сезоне.
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2).
На 43-й минуте 24-летний россиянин завладел шайбой после вбрасывания в зоне «Ойлерс», совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс» и переиграл вратаря Эдина Хилла.
Шайба шла в ворота, когда к ней подоспел форвард «нефтяников» Джек Рословик – в итоге он ее не коснулся.
На счету Подколзина стало 29 (15+14) очков в 64 играх в сезоне при полезности «+15». Он обновил личный снайперский рекорд за одну регулярку (ранее лучшим достижением были 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер» в дебютном сезоне-2021/22).
Сегодня Василий (15:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками, допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Подколзин делит 37 место по голам, при игре 5х5,среди скореров лиги - с Рантаненом и Марченко.
Среди наших ребят, больше Васи забили только Никита и Иван Барбашев (у Панарина и Овечкина по 14, у Капризова-12).
А в "Эдмонтоне" больше него забили только Макдэвид и Драйзайтль - по 16. Но в пересчете на 60 минут -он их, естественно, по скорингу, в формате 5х5, опережает.
При этом Подзи абсолютно элитный игрок лиги по игре без шайбы. Он сидит во всех продвинутых метриках по форчеку, бэкчеку, силовым единоборствам, при этом являясь самых хитующим игроком последнего плей-офф(в пересчете на 60 минут).
P. S.
Боумэн просто джек-пот сорвал, вытащив его из "Ванкувера" всего за драфт-пик 4 раунда. При этом Вася этот сезон играет за 1 миллион, а следующие три года будет играть всего за 3, хотя уже гораздо дороже стоит.
Да, и если кто-скажет, что он столько забил потому, что играет с МакДи и Леоном, то это не так. Потому что больше половины голов он забил без их участия, сделав их сам(как сегодня), а в плей-офф вообще 80% очков набрал без их участия.
В этом году уже играет на уровне плюс/минус олимпийской сборной)
Молорик Вася
+ Без Стоуна, это совершенно другая команда, не прессигующая, не защищающаяся и не атакующая.