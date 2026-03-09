Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода – 15-я шайба в сезоне. Форвард «Эдмонтона» обновил личный рекорд по голам

Василий Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода – 15-я шайба в сезоне.

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (4:2).

На 43-й минуте 24-летний россиянин завладел шайбой после вбрасывания в зоне «Ойлерс», совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс» и переиграл вратаря Эдина Хилла.

Шайба шла в ворота, когда к ней подоспел форвард «нефтяников» Джек Рословик – в итоге он ее не коснулся.

На счету Подколзина стало 29 (15+14) очков в 64 играх в сезоне при полезности «+15». Он обновил личный снайперский рекорд за одну регулярку (ранее лучшим достижением были 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер» в дебютном сезоне-2021/22).

Сегодня Василий (15:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками, допустил 1 потерю.