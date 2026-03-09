  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Тампа» пропустила 8 шайб за игру во 2-й раз в сезоне. Василевский в обоих матчах не играл, Юханссон в них отразил 80,3% бросков
12

«Тампа» пропустила 8 шайб за игру во 2-й раз в сезоне. Василевский в обоих матчах не играл, Юханссон в них отразил 80,3% бросков

«Тампа» пропустила 8 шайб за матч во 2-й раз в сезоне.

«Тампа» проиграла «Баффало» (7:8) в регулярном чемпионате НХЛ

Матч с 8 пропущенными шайбами стал для «Лайтнинг» вторым в этом сезоне и в календарном году. В январе «молнии» уступили «Коламбусу» (5:8), пропустив 2 шайбы в пустые ворота. 

Основной вратарь «Тампы» Андрей Василевский в обеих этих играх участия не принимал.

Его сменщик Юнас Юханссон в первой игре отразил 23 из 29 бросков (79,3%), во второй – 34 из 42 (81,0%). По сумме двух игр – 80,3%. 

В целом у 30-летнего шведа в этом сезоне 10 побед в 22 играх при 88,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,23.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЮнас Юханссон
logoАндрей Василевский
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoКоламбус
logoБаффало
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По версии спортса, этот Юханссон успел сыграть один матч за Вашингтон в 2005 году, когда ему было 10 лет.
Ответ TurboX
По версии спортса, этот Юханссон успел сыграть один матч за Вашингтон в 2005 году, когда ему было 10 лет.
Ахахах, точно.
Потом просто решил большую паузу с своей карьере сделать
Ответ TurboX
По версии спортса, этот Юханссон успел сыграть один матч за Вашингтон в 2005 году, когда ему было 10 лет.
И тогда его звали просто - Юха мешок
Однако... Вели 7:5, проиграли 7:8. Вратарь-дырка.
Ответ DimBr
Однако... Вели 7:5, проиграли 7:8. Вратарь-дырка.
Не дырка , а решето 😂😂😂
Ответ DimBr
Однако... Вели 7:5, проиграли 7:8. Вратарь-дырка.
Не дырка , а решето 😂😂😂
Чуть телек не разбил когда матч смотрел. Дыра чертова. Такой матч отдать (
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»
2 минуты назад
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
50 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
сегодня, 11:32
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
сегодня, 11:25
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
сегодня, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
14 минут назад
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
31 минуту назад
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
40 минут назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Рекомендуем