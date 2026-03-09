«Тампа» пропустила 8 шайб за игру во 2-й раз в сезоне. Василевский в обоих матчах не играл, Юханссон в них отразил 80,3% бросков
«Тампа» пропустила 8 шайб за матч во 2-й раз в сезоне.
«Тампа» проиграла «Баффало» (7:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
Матч с 8 пропущенными шайбами стал для «Лайтнинг» вторым в этом сезоне и в календарном году. В январе «молнии» уступили «Коламбусу» (5:8), пропустив 2 шайбы в пустые ворота.
Основной вратарь «Тампы» Андрей Василевский в обеих этих играх участия не принимал.
Его сменщик Юнас Юханссон в первой игре отразил 23 из 29 бросков (79,3%), во второй – 34 из 42 (81,0%). По сумме двух игр – 80,3%.
В целом у 30-летнего шведа в этом сезоне 10 побед в 22 играх при 88,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,23.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Потом просто решил большую паузу с своей карьере сделать