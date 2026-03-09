  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7). В тройку вошли Цукер с 2+1, Доун с дублем и Кучеров с 2+1
2

НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7). В тройку вошли Цукер с 2+1, Доун с дублем и Кучеров с 2+1

НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7).

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

В тройку звезд вошли только представители «Баффало» и «Тампы». Команды сыграли 8:7, выдав первый с 1994 года матч с 15 голами и 27 удалениями (102 минуты штрафа и 5 драк). 

Третья звезда – форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка. Он сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте. 

Вторая звезда – форвард «Сэйбрс» Джош Доун с дублем. Его гол на 56-й минуте принес «клинкам» победу в матче. 

Первая звезда – форвард «Сэйбрс» Джейсон Цукер с 3 (2+1) очками. 

Огнище в НХЛ: 15 голов и 102 минуты штрафа, драки звезд и дубль Кучерова

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
logoДжош Доун
logoБаффало
logoДжейсон Цукер
рейтинги
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было первой звездой дня обе команды просто выбрать.
там как бы Заха хет трик за Бостон
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером
9 марта, 04:45
Кучеров набрал 2+1 в матче с «Баффало» и применил 5 силовых приемов. У него 103 очка в 58 играх в сезоне
9 марта, 03:55Видео
«Баффало» одержал 7-ю победу подряд, обыграв «Тампу» (8:7). Команда Раффа вышла на 1-е место в дивизионе, обогнав «Лайтнинг»
9 марта, 03:15
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
4 минуты назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
22 минуты назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
40 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:45Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем