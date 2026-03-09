НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7). В тройку вошли Цукер с 2+1, Доун с дублем и Кучеров с 2+1

НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7).

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

В тройку звезд вошли только представители «Баффало » и «Тампы ». Команды сыграли 8:7, выдав первый с 1994 года матч с 15 голами и 27 удалениями (102 минуты штрафа и 5 драк ).

Третья звезда – форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров , набравший 3 (2+1) очка. Он сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте.

Вторая звезда – форвард «Сэйбрс» Джош Доун с дублем. Его гол на 56-й минуте принес «клинкам» победу в матче.

Первая звезда – форвард «Сэйбрс» Джейсон Цукер с 3 (2+1) очками.

