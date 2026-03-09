НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7). В тройку вошли Цукер с 2+1, Доун с дублем и Кучеров с 2+1
НХЛ выбрала звезд дня только из матча «Баффало» и «Тампы» (8:7).
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
В тройку звезд вошли только представители «Баффало» и «Тампы». Команды сыграли 8:7, выдав первый с 1994 года матч с 15 голами и 27 удалениями (102 минуты штрафа и 5 драк).
Третья звезда – форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка. Он сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте.
Вторая звезда – форвард «Сэйбрс» Джош Доун с дублем. Его гол на 56-й минуте принес «клинкам» победу в матче.
Первая звезда – форвард «Сэйбрс» Джейсон Цукер с 3 (2+1) очками.
Огнище в НХЛ: 15 голов и 102 минуты штрафа, драки звезд и дубль Кучерова
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было первой звездой дня обе команды просто выбрать.
там как бы Заха хет трик за Бостон
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем