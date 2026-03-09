«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд, все – в гостях. Команда Монтгомери ушла с 15-го места на Западе, до зоны плей-офф – 8 очков

«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд.

«Сент-Луис » обыграл «Анахайм » (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Блюз» 4-й подряд (все – в гостях). До этого были обыграны «Миннесота» (3:1), «Сиэтл» (3:2) и «Сан-Хосе» (3:2 ОТ).

За счет этой серии команда под руководством Джима Монтгомери ушла с 15-го места в Западной конференции и сейчас идет на 13-м месте с 59 очками в 63 играх. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков.