«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд, все – в гостях. Команда Монтгомери ушла с 15-го места на Западе, до зоны плей-офф – 8 очков
«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для «Блюз» 4-й подряд (все – в гостях). До этого были обыграны «Миннесота» (3:1), «Сиэтл» (3:2) и «Сан-Хосе» (3:2 ОТ).
За счет этой серии команда под руководством Джима Монтгомери ушла с 15-го места в Западной конференции и сейчас идет на 13-м месте с 59 очками в 63 играх. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1. Размести информацию, что Томас и Парейко доступны к обмену
2. Обменяй вместо них Б.Шенна и Фолка
3. Получи достойную компенсацию в виде пиков первого раунда, проспектов и игроков основы ( Друэн)
4. Начни выигрывать !
И пусть все думают что это случайно.