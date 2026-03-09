32-летний форвард «Детройта» Шайн забил 1-й гол в НХЛ. Он самый возрастной автор дебютной шайбы в лиге с 2015 года, когда Медведев отличился в 33
32-летний форвард «Детройта» Доминик Шайн забил 1-й гол в НХЛ.
Форвард «Детройта» Доминик Шайн отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0).
Гол стал для американца (32 года 324 дня) первым в лиге. Он стал самым возрастным автором первого карьерного гола с декабря 2015 года, когда российский защитник Евгений Медведев (33 дня 96 дней) отличился в составе «Филадельфии».
Матч против «Девилс» стал для Шайна 5-м в этом сезоне и 14-м в лиге. В регулярках АХЛ он провел 521 матч (все – за фарм «Ред Уингс») и набрал 221 (96+125) очко при 594 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
