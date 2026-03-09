НХЛ. «Баффало» обыграл «Тампу» – 8:7, «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», «Колорадо» одолел «Миннесоту», «Эдмонтон» победил «Вегас»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо » одолел «Миннесоту» (3:2 Б), «Питтсбург » вырвал победу у «Бостона » (5:4 ОТ), «Баффало » обыграл «Тампу » (8:7), «Эдмонтон» победил «Вегас» (4:2).

