  НХЛ. «Баффало» обыграл «Тампу» – 8:7, «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», «Колорадо» одолел «Миннесоту», «Эдмонтон» победил «Вегас»
420

НХЛ. «Баффало» обыграл «Тампу» – 8:7, «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», «Колорадо» одолел «Миннесоту», «Эдмонтон» победил «Вегас»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» одолел «Миннесоту» (3:2 Б), «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона» (5:4 ОТ), «Баффало» обыграл «Тампу» (8:7), «Эдмонтон» победил «Вегас» (4:2). 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
420 комментариев
Куч за последние 3 сезона

Топ 1 в лиге по очкам - 365 очков
Топ 1 в лиге по передачам - 252 передачи
Топ 1 по количеству очков в среднем за матч - 1.69
Топ 5 в лиге по голам - 113 голов

За 3 неполных сезона 216 игр - 365очков
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
В два раза меньше очков )) и в жестких минусах
Че там Кучеров за сутки решил Маков догнать?))Машина конечно
Куч дал фору опять Макам и после этого уж простите «кто не спрятался я не виноват» 8 очков за 2 матча)
Ответ Vasilka7777
Куч дал фору опять Макам и после этого уж простите «кто не спрятался я не виноват» 8 очков за 2 матча)
7 очков
Далин конечно топище по игре, но второй матч с молниями их уже смотрю, и какой же он крысеныш пакостный…
Колорадо - Миннесота и Баффало - Тампа очень интересные вывески, жду огненных матчей! Кучу и Капризу побольше очков по системе гол+пас…
Последний раз Баффало шумели, когда я только начинал смотреть НХЛ, веселая суперзабивная постлокаутная команда с Ванеком, Афиногеновым, Роем и Бриером. Почти 20 лет прошло, рад, что они наконец-то нормально начали играть, город-то хоккейный.
Вылезти с 0-3 без Кросби и Малкина
Это серьёзно
Жуки прост ужасающе плохи в ПП
вторая игра с клинками, как и предыдущая, прям огнище, 90-е и начало нулевых чем то напоминает. Оголенный нерв, от ножа, злобно, яростно🥹😂 прям бальзам на душу
Как говорят заокеанские коллеги, Йоханссон и пляжный мячик не поймает
