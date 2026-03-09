НХЛ. «Баффало» обыграл «Тампу» – 8:7, «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», «Колорадо» одолел «Миннесоту», «Эдмонтон» победил «Вегас»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» одолел «Миннесоту» (3:2 Б), «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона» (5:4 ОТ), «Баффало» обыграл «Тампу» (8:7), «Эдмонтон» победил «Вегас» (4:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Александр Балабанов
Топ 1 в лиге по очкам - 365 очков
Топ 1 в лиге по передачам - 252 передачи
Топ 1 по количеству очков в среднем за матч - 1.69
Топ 5 в лиге по голам - 113 голов
За 3 неполных сезона 216 игр - 365очков
Это серьёзно