Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швеция сыграет с Румынией, Франция встретится с Черногорией, Венгрия против Польши
Франция сыграет с Черногорией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
6 декабря пройдут очередные матчи основного раунда.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Основной раунд
Группа 1
Дебрецен, Венгрия
Швеция – Румыния – 17.30
Франция – Черногория – 20.00
Венгрия – Польша – 22.30
Положение в группе: Франция – 4 очка (2 игры), Венгрия – 4 (2), Швеция – 2 (2), Черногория – 2 (2), Румыния – 0 (2), Польша – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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