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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швеция сыграет с Румынией, Франция встретится с Черногорией, Венгрия против Польши

Франция сыграет с Черногорией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.

6 декабря пройдут очередные матчи основного раунда.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Основной раунд

Группа 1

Дебрецен, Венгрия

Швеция – Румыния – 17.30

Франция – Черногория – 20.00

Венгрия – Польша – 22.30

Положение в группе: Франция – 4 очка (2 игры), Венгрия – 4 (2), Швеция – 2 (2), Черногория – 2 (2), Румыния – 0 (2), Польша – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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