Кубок России по гандболу (жен). «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале, «Звезда» обыграла «Астраханочку» в матче за 3-е место
«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале женского Кубка России по гандболу.
5 апреля прошел финальный матч женского Кубка России по гандболу. «Ростов-Дон» уступил ЦСКА.
Гандболистки ЦСКА в четвертый раз завоевали Кубок России. Ранее спортсменки брали трофей в 2022, 2023 и 2024 годах.
Кубок России по гандболу
Женщины
Москва
Финал
Ростов-Дон – ЦСКА – 25:30 (13:15)
Матч за 3-е место
Звезда – Астраханочка – 29:25 (15:14)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Поздравляю болел ЦСКА.Победа по делу, молодцы. Но. Надеюсь мы с вами сразимся в финале чемпионата. И пусть победит сильнейший!
ЦСКА с победой !
Пьянющий Шишкарёв, лапающий мать своей жены, затмил победу своей команды! а так , с победой армейцев. интересно, им хоть сколько нибудь стыдно за такого управленца? этот вопрос можно и министерству спорта задать .
