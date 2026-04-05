  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Кубок России по гандболу (жен). «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале, «Звезда» обыграла «Астраханочку» в матче за 3-е место
3

«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале женского Кубка России по гандболу.

5 апреля прошел финальный матч женского Кубка России по гандболу. «Ростов-Дон» уступил ЦСКА.

Гандболистки ЦСКА в четвертый раз завоевали Кубок России. Ранее спортсменки брали трофей в 2022, 2023 и 2024 годах.

Кубок России по гандболу

Женщины

Москва

Финал

Ростов-Дон – ЦСКА – 25:30 (13:15)

Матч за 3-е место

Звезда – Астраханочка – 29:25 (15:14)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Кубок России жен
результаты
Ростов-Дон
Астраханочка
ЦСКА жен
Звезда
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю болел ЦСКА.Победа по делу, молодцы. Но. Надеюсь мы с вами сразимся в финале чемпионата. И пусть победит сильнейший!
ЦСКА с победой !
Пьянющий Шишкарёв, лапающий мать своей жены, затмил победу своей команды! а так , с победой армейцев. интересно, им хоть сколько нибудь стыдно за такого управленца? этот вопрос можно и министерству спорта задать .
Гандбол в Telegram
Рекомендуем