Кубок России по гандболу (жен). «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале, «Звезда» обыграла «Астраханочку» в матче за 3-е место

«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале женского Кубка России по гандболу.

5 апреля прошел финальный матч женского Кубка России по гандболу. «Ростов-Дон» уступил ЦСКА.

Гандболистки ЦСКА в четвертый раз завоевали Кубок России. Ранее спортсменки брали трофей в 2022, 2023 и 2024 годах.

Кубок России по гандболу

Женщины

Москва

Финал

Ростов-Дон – ЦСКА – 25:30 (13:15)

Матч за 3-е место

Звезда – Астраханочка – 29:25 (15:14)