Шишкарев о Кокшарове: «Огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола»

Шишкарев: уход Кокшарова – невосполнимая потеря для гандбола.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова.

«Ужасная новость пришла сегодня из Бреста. Ушел из жизни один из лучших игроков в истории отечественного гандбола Эдуард Кокшаров.

Его достижения говорят сами за себя: олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее и бронзовый призер Олимпиады 2004 года в Афинах, чемпион мира. Дважды признавался лучшим левым крайним на чемпионатах Европы и четыре раза – на чемпионатах мира. В золотом олимпийском финале в Австралии он забил пять мячей в ворота шведской сборной.

У нас был период совместного сотрудничества в национальной сборной России. Мы видели, как отдавался Эдуард Александрович работе, сколько сил и умения вкладывал в любимое дело.

Безусловно, это огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола.

От лица федерации и себя лично приношу соболезнования родным и близким Эдуарда Кокшарова. ФГР окажет поддержку семье нашего прославленного гандболиста», – приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР.