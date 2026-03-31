  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Трефилов о Кокшарове: «У него прозвище было «Железный» из-за характера его. Но и железо ломается. Очень жаль»
Трефилов о Кокшарове: «У него прозвище было «Железный» из-за характера его. Но и железо ломается. Очень жаль»

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова

«Мне когда сказали, я не поверил. Эдика знали как любезного человека. У него прозвище было «Железный» из-за характера его. Но и железо ломается. Очень жаль.

Как спортсмен и деятель, он очень много сделал. Жаль, что такие люди в таком возрасте уходят. Он же еще мой земляк.

Я Эдика знал еще с его школьных времен. Тогда увидел этого будущего олимпийского чемпиона.

Он здоровьем крепкий был. Мне когда сказали, я ответил: «Вы врете! Эдик не мог...» А оно видишь как», — сказал Трефилов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Эдуард Кокшаров
logoсборная России
logoЕвгений Трефилов
logoСпорт-Экспресс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да как так, блин! Ещё ж совсем молодой! Светлая ему память! Ещё один из наших легенд.
Гандбол в Telegram
