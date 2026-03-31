Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров ушел из жизни в возрасте 50 лет

Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров.

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по гандболу Эдуард Кокшаров ушел из жизни в возрасте 50 лет. 

Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба «Мешков Брест».

«С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов – Эдуард Александрович Кокшаров.

БГК «Мешков Брест» выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал.

Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», – говорится в сообщении. 

Кокшаров в составе сборной России стал чемпионом мира 1997 года, победителем Олимпиады-2000, завоевал бронзу на Играх-2004. Со словенским «Целе» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2003/04. 

С 2017 по 2020 год был тренером сборной России по гандболу. В 2023-м возглавил брестский клуб. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мешков Брест»
Эдуард Кокшаров
Светлая память!!!! Царствия небесного...
Очень печальное известие (
Шокирующая новость. Светлая память.
Мне в этом году 45
Страшно, читать новости подобного рода....
Светлая память, Эдуард
Ответ GAL
Господи, даруй Эдуарду Царствие небесное!🙏🙏
Светлая память! Уходят лучшие.
Да как так-то?..
Наверное, самый запоминающийся российский гандболист наряду с Торговановым и вратарём Лавровым. Совсем молодой ещё... Печаль.
Ох ты ж...Жаль. Крутой игрок крутой сборной России. Он и Лавров были, пожалуй, самыми харизматичными в той команде. Светлая память
Ай!!! Такая силища, такая мощь...
