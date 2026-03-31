  • Максимов о смерти Кокшарова: «Клуб был на сборе. Сегодня он не пришел на завтрак, открыли номер — Эдика уже нет. Видимо, инсульт или сердце»
Максимов: Кокшаров не пришел на завтрак, его нашли в номере.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Максимов рассказал подробности о смерти олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова. 

50-летний Кокшаров возглавлял белорусский гандбольный клуб «Мешков Брест». 

«20 минут назад сообщили мне эту новость. Они были на сборе, сегодня не пришел на завтрак, открыли номер — Эдика уже нет. Видимо, инсульт или сердце. Мягко говоря, рано ушел.

На него всегда можно было положиться как на спортсмена. Он в защите и Лавров в воротах были цементом команды, Эдуард был очень контактный и дружелюбный человек. Боец настоящий. Всегда готов был выйти и сражаться, максимальный результат показывал.

Как у тренера у него изначально не заладилась работа в Краснодаре, погорячился он там, но в «Вардаре» два раза взял трофей. Вся работа была на нем, потом поехал в Брест и в непростое время добился результата. Жаль, что его не стало, Брест потерял очень хорошего человека и сильного тренера, — сказал Максимов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Эдуард Кокшаров
Владимир Максимов
Матч ТВ
сборная России
Кокшаров и Лавров были опорой нашей сборной. Золото ОИ, медали ЧМ. Один из лучших спортсменов России. И всего-то 50. Как жаль!
50 лет для спортсмена очень рано...
50 лет для любого мало.
Материалы по теме
Трефилов о Кокшарове: «У него прозвище было «Железный» из-за характера его. Но и железо ломается. Очень жаль»
47 минут назад
Шишкарев о Кокшарове: «Огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола»
57 минут назад
Вячеслав Козлов о возможной отставке из «Динамо»: «Спокойно это воспринимаю. Если случится – так и быть. Когда такой вылет, это вина главного тренера»
сегодня, 10:22
Рекомендуем
Главные новости
Трефилов о Кокшарове: «У него прозвище было «Железный» из-за характера его. Но и железо ломается. Очень жаль»
47 минут назад
Шишкарев о Кокшарове: «Огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола»
57 минут назад
Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров ушел из жизни в возрасте 50 лет
сегодня, 10:09
Михаил Дегтярев: «Наши юниоры‑гандболисты должны быть допущены ко всем соревнованиям без ограничений, с флагом и гимном. Такое решение принял МОК»
26 марта, 11:28
Шишкарев о допуске гандболистов-юниоров: «Приветствуем эти намерения IHF и надеемся на дальнейшее продвижение вперед в этом процессе»
26 марта, 07:38
Международная федерация гандбола допустила юниорские сборные России и Беларуси до международных соревнований
25 марта, 20:00
Кубок России по гандболу. ЦСКА победил «Чеховских медведей» в финале
15 марта, 18:31
Серебряный призер Токио-2020 Михайличенко спустя два года вернулась в спорт и продолжит карьеру в ЦСКА
11 марта, 14:18
Молодежные сборные России по гандболу будут допущены до международных стартов, сообщил Шишкарев: «Решение принято. Об этом скоро должно быть объявлено»
7 марта, 11:50
Анна Вяхирева: «Если я поеду на Олимпиаду-2028, то это точно будет мой последний год»
6 марта, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
5 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
2 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
1 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
21 августа 2022, 09:14
Рекомендуем