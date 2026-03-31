Максимов: Кокшаров не пришел на завтрак, его нашли в номере.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Максимов рассказал подробности о смерти олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова.

50-летний Кокшаров возглавлял белорусский гандбольный клуб «Мешков Брест».

«20 минут назад сообщили мне эту новость. Они были на сборе, сегодня не пришел на завтрак, открыли номер — Эдика уже нет. Видимо, инсульт или сердце. Мягко говоря, рано ушел.

На него всегда можно было положиться как на спортсмена. Он в защите и Лавров в воротах были цементом команды, Эдуард был очень контактный и дружелюбный человек. Боец настоящий. Всегда готов был выйти и сражаться, максимальный результат показывал.

Как у тренера у него изначально не заладилась работа в Краснодаре, погорячился он там, но в «Вардаре» два раза взял трофей. Вся работа была на нем, потом поехал в Брест и в непростое время добился результата. Жаль, что его не стало, Брест потерял очень хорошего человека и сильного тренера, — сказал Максимов.