Юран о продолжении карьеры: «Гонять воздух не люблю, посмотрим. Приоритет – РПЛ, но Первую лигу не исключаю. Или если будет звонок из Азии или Европы»
Сергей Юран рассказал о желаемом месте продолжения карьеры.
Ранее тренер опроверг интерес к себе со стороны «Химок».
«Приоритет – РПЛ, но рассмотрю все предложения. Понятно, что есть задачи, которые я уже решал. Однако и вариант с Первой лигой не исключаю.
Ну или если будет звонок из Азии или Европы. Все зависит от того, какие цели будут у клуба.
Но я не люблю просто гонять воздух. Будем смотреть по ситуации», – сказал бывший тренер «Пари НН».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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