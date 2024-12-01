Юран о продолжении карьеры: «Гонять воздух не люблю, посмотрим. Приоритет – РПЛ, но Первую лигу не исключаю. Или если будет звонок из Азии или Европы»

Сергей Юран рассказал о желаемом месте продолжения карьеры.

Ранее тренер опроверг интерес к себе со стороны «Химок».

«Приоритет – РПЛ, но рассмотрю все предложения. Понятно, что есть задачи, которые я уже решал. Однако и вариант с Первой лигой не исключаю.

Ну или если будет звонок из Азии или Европы. Все зависит от того, какие цели будут у клуба.

Но я не люблю просто гонять воздух. Будем смотреть по ситуации», – сказал бывший тренер «Пари НН».