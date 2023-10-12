Рой Кин: «С «Арсеналом» была худшая игра «Сити», которую я видел. Но АПЛ все равно выиграют «горожане»
Рой Кин считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ, несмотря на их поражение от «Арсенала».
«Горожане» проиграли матч 8-го тура АПЛ со счетом 0:1.
«Я думаю, что это, вероятно, была худшая игра «Сити», которую я видел. У них сейчас трудный период.
Это была плохая игра. Но и «Арсенал» держался стойко и заслужил победу. Игра «Манчестер Сити» была низкого качества, но я бы, конечно, не стал списывать их со счетов.
Если посмотреть на две игры чемпионата в прошлом сезоне, «Сити» был намного сильнее. [Последний матч] – определенно прогресс для «Арсенала».
Но я не изменил своего мнения о том, кто выиграет лигу, я все равно назову «Сити», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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