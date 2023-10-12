Рой Кин: «С «Арсеналом» была худшая игра «Сити», которую я видел. Но АПЛ все равно выиграют «горожане»

Рой Кин считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ, несмотря на их поражение от «Арсенала».

«Горожане» проиграли матч 8-го тура со счетом 0:1.

«Я думаю, что это, вероятно, была худшая игра «Сити», которую я видел. У них сейчас трудный период.

Это была плохая игра. Но и « » держался стойко и заслужил победу. Игра « » была низкого качества, но я бы, конечно, не стал списывать их со счетов.

Если посмотреть на две игры чемпионата в прошлом сезоне, «Сити» был намного сильнее. [Последний матч] – определенно прогресс для «Арсенала».

Но я не изменил своего мнения о том, кто выиграет лигу, я все равно назову «Сити», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

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