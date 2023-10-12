Рой Кин: «С «Арсеналом» была худшая игра «Сити», которую я видел. Но АПЛ все равно выиграют «горожане»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ, несмотря на их поражение от «Арсенала».

«Горожане» проиграли матч 8-го тура АПЛ со счетом 0:1. 

«Я думаю, что это, вероятно, была худшая игра «Сити», которую я видел. У них сейчас трудный период.

Это была плохая игра. Но и «Арсенал» держался стойко и заслужил победу. Игра «Манчестер Сити» была низкого качества, но я бы, конечно, не стал списывать их со счетов.

Если посмотреть на две игры чемпионата в прошлом сезоне, «Сити» был намного сильнее. [Последний матч] – определенно прогресс для «Арсенала».

Но я не изменил своего мнения о том, кто выиграет лигу, я все равно назову «Сити», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skvoznoi
Видимо, работает та же логика, по которой игроки голосовали за Месси в номинации на золотой мяч. Когда Сити выигрывает лигу, фанатам и бывшим игрокам МЮ не так больно - это же Сити, они недостижимы. Если же лигу выиграет Арсенал - клуб с возможностями, не большими, чем у самого МЮ, у них не будет оправдания для самих себя.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владлен
Да, Сити стал более консервативным. Подписали деревяшку Холанда, который хоть и забивает исправно, но всё более "бормутам". А все потому, что ушли креативные Гюндоган, Марез, Жезус. Да, есть КДБ и Родри. Но первый травматичен, а второго одного мало. Сильва постарел. Фоден остановился в росте. Есть Грилиш и Альварес. Но первый как-то больше про Лувр, а второй игрок момента. Они хороши , но это уже другой МС. Более предсказуемый и не непобедимый. Мотивация у них подупала, это заметно. Плюс травмы. Но этот чемп они ещё возьмут. На опыте. Хотя красивых игр и самой игры у них будет уже меньше..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ llolishe
Слушай Руни признавался что за Сити болеет Фердинанд хвалит Ситевик Тут не просто чтобы один игрок сказал и все
Т.е. если ты бывший игрок и легенда Юнайтед, то ты не имеешь права адекватно и правдиво оценивать складывающуюся ситуацию в АПЛ? Сити доминирует после 6 лет в Англии и это не признавать просто невозможно, потому что это факт! Тоже самое не признавать это из-за клубных пристрастий, все-таки они уже все взрослые люди и их юношеский максимализм уже далеко позади. Да и почему, если ты легенда одного клуба, то в глазах общественности ты не можешь восхищаться игрой принципиального соперника? Это полный бред. Нужно всегда базироваться на слове адекватность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ skvoznoi
Видимо, работает та же логика, по которой игроки голосовали за Месси в номинации на золотой мяч. Когда Сити выигрывает лигу, фанатам и бывшим игрокам МЮ не так больно - это же Сити, они недостижимы. Если же лигу выиграет Арсенал - клуб с возможностями, не большими, чем у самого МЮ, у них не будет оправдания для самих себя.
У МЮ возможности не меньше Сити. Арсенал тратит на уровне ТТХ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперимент
Я не уверен, что в этом сезоне Сити будет бороться за АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Бабло Муани
Игрок МЮ уже открыто говорит, что хозяева Манчестер синий и первым клубом города является Сити
Никто об этом не говорит. Говорят лишь очевидные вещи, что горожане главные претенденты на победу в АПЛ. И все они правы, они не ставят клубные пристрастия во главу угла, а говорят на языке фактов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bohdan Kravets
Ответ Владлен
Да, Сити стал более консервативным. Подписали деревяшку Холанда, который хоть и забивает исправно, но всё более "бормутам". А все потому, что ушли креативные Гюндоган, Марез, Жезус. Да, есть КДБ и Родри. Но первый травматичен, а второго одного мало. Сильва постарел. Фоден остановился в росте. Есть Грилиш и Альварес. Но первый как-то больше про Лувр, а второй игрок момента. Они хороши , но это уже другой МС. Более предсказуемый и не непобедимый. Мотивация у них подупала, это заметно. Плюс травмы. Но этот чемп они ещё возьмут. На опыте. Хотя красивых игр и самой игры у них будет уже меньше..
Очень часто так говорят о Сити в начале сезона. Но потом серия из 10+ побед подряд и команда уходит в отрыв, а все вокруг начинают петь им оды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий