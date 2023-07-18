Долгие годы к заокеансуому футболу было скептически-снисходительное отношение не только у российских, но и у европейских болельщиков. Мол, какой там футбол, если они его называют соккером, и кто вообще там играет. Американо-канадская лига МЛС была создана в 1993 году по принципу других североамериканских спортивных лиг и в качестве одного из условий проведения в США Чемпионата мира по футболу 1994 года. За все эти годы она разрослась до 29 команд. Если ранее туда ежегодно уезжали футболисты из Европы на закате карьеры и для заработка, то теперь туда едут в самом расцвете сил. Популярность МЛС растет и все актуальнее становится вопрос — где смотреть матчи МЛС сезона 2023/2024?

Во-первых, сезон в самом разгаре, он проходит по системе весна-осень, а плей-офф и вовсе захватывает зиму. Во-вторых, время начала матчей для европейских болельщиков неудобно — чаще всего ночь. Но даже если все это никого не смущает, то найти трансляции бывает трудно, поэтому несколько советов. Один из них — установка IPTV. Мы ранее писали подробно, как можно это сделать. Не обязательно иметь телевизор с функцией Smart TV, достаточно приобрести ТВ-приставку, проконсультироваться с продавцом, и для вас откроются широкие возможности просмотра спортивных соревнований. Сервисов существует множество, выбирайте любой, следуйте инструкциям и смотрите матчи MLS.

Другой безболезненный вариант просмотра заокеанской футбольной лиги — сайты букмекеров. Выбирайте любую легальную букмекерскую контору, регистрируйтесь, в некоторых случаях делайте небольшую ставку и смотрите спортивные события, сколько угодно и совершенно бесплатно. Минус тут один — нет программы, все случайно, трансляция может быть, а может, и нет. Спасет только регистрация на нескольких сайтах, но это на любителя.

Есть еще возможность смотреть матчи МЛС благодаря нелегальным сайтам, которые ретранслируют официальных вещателей лиги. Если это не смущает, то с помощью VPN и поиска в интернете, таких сайтов можно найти предостаточно. Правда, сразу готовьтесь к тому, что сопровождать показ будет большое количество рекламы и всплывающих окон, да и качество картинки может страдать. В любом случае, все вышеперечисленные варианты помогут вам смотреть матчи МЛС сезона 2023/2024, тем более впереди самое интересное — плей-офф.