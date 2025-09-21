«Арсенал» принимает «Манчестер Сити», жаждущий реванша за 1:5 в прошлом сезоне
«Арсенал» играет дома с «Манчестер Сити» в 5-м туре чемпионата Англии.
Лондонцы идут в АПЛ на 2-м месте, «Сити» пока за пределами топ-5, на 8-й строчке. При победе манчестерская команда догонит соперника по очкам. Впрочем, последний матч между командами обернулся для «горожан» настоящей катастрофой – поражением 1:5.
В предстоящей игре «канониры» выступают заметным фаворитом: 1,91 против 3,9 при 3,75 на ничью. На победу «Арсенала» в первом тайме и матче в целом можно поставить за 2,65, а если верите, что команда Микеля Артеты еще и не пропустит, кэф на такой исход составляет 3,3. Тем не менее, есть и более перспективные линии: например, «обе забьют» за 1,69, а также голы Виктора Дьокереша (2,24) и Эрлинга Холанда (2,8).
