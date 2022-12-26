Смольников разорвал контракт с «Торпедо» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Игорь Смольников Чемпионат.com Футбол

Игорь Смольников больше не будет выступать за «Торпедо».

34-летний защитник разорвал контракт с московским клубом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Смольников перешел в «Торпедо» летом 2022 года из тульского «Арсенала» на правах свободного агента.

В этом сезоне он сыграл 16 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Ape1sin
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В Урал?
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Арсений Элин
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Побежал с тонущего корабля? Иначе сложно оценить этот поступок посреди сезона...
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Назар Игорь
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Игорь неоднократно входил в число 33 лучших в сезоне, трëхкратный чемпион России, обладатель Кубка. Грустное завершение отличной карьеры.
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London-D
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Очень слабо играл. Давно уже не уровень РПЛ, а может даже и не уровень ФНЛ уже.
Хуже только Самсонов был из защитников.
Ещё Лаптев с Ле Таллеком на выход должны быть, это вообще не футболисты.
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Griezmann_Ufa
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даже и не думай заканчивать,Игорёк!
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Кирилл.С-Пб
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В клочья... А потом обоссал...
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Михаил1970
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Пришёл тебе сообщить: произошёл форс-мажор
И я не смогу отыграть запланированные шоу
Да и не по нраву мне тот ряженый пижон, которого из меня тут лепят
Так что, пардон
Не выйдет сделать деньжонок на моём футболе
Я пошёл
Слушай, Смольников
Не лезь на рожон — давай без драк
Ты, вообще, внимательно читал контракт?
В нём ведь написано, что тебе нужно всего лишь навсего по полю ходить
Не всегда в удовольствие — ну, что теперь?
За бабки можно и потерпеть
А бабе своей скажи: «Эвридика
Ты вообще-то в себя приди-ка
Не высовывайся и сиди тихо
Оставь эту провинциальную дикость»
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blacksmithept
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Спасибо ,Игорь,за игру в Зените.
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