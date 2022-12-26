Смольников разорвал контракт с «Торпедо» («Чемпионат»)

больше не будет выступать за « ».

34-летний защитник разорвал контракт с московским клубом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Смольников перешел в «Торпедо» летом 2022 года из тульского «Арсенала» на правах свободного агента.

В этом сезоне он сыграл 16 матчей в Мир , забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.