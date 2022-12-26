Смольников разорвал контракт с «Торпедо» («Чемпионат»)
Игорь Смольников больше не будет выступать за «Торпедо».
34-летний защитник разорвал контракт с московским клубом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Смольников перешел в «Торпедо» летом 2022 года из тульского «Арсенала» на правах свободного агента.
В этом сезоне он сыграл 16 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Хуже только Самсонов был из защитников.
Ещё Лаптев с Ле Таллеком на выход должны быть, это вообще не футболисты.
И я не смогу отыграть запланированные шоу
Да и не по нраву мне тот ряженый пижон, которого из меня тут лепят
Так что, пардон
Не выйдет сделать деньжонок на моём футболе
Я пошёл
Слушай, Смольников
Не лезь на рожон — давай без драк
Ты, вообще, внимательно читал контракт?
В нём ведь написано, что тебе нужно всего лишь навсего по полю ходить
Не всегда в удовольствие — ну, что теперь?
За бабки можно и потерпеть
А бабе своей скажи: «Эвридика
Ты вообще-то в себя приди-ка
Не высовывайся и сиди тихо
Оставь эту провинциальную дикость»