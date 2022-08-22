Ростов – ЦСКА 28.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 28 августа, в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов Арена» встретятся «Ростов » и «ЦСКА» в рамках 7-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 19:45 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Ростов»

Ростовчане в прошлом сезоне Чемпионата России смогли вытащить вторую половину сезона, после неудачной первой, где шли в подвале таблицы. По итогу они заняли 9-ую строчку и лишь в четырех баллах остановились от 7-го «Ахмата». Успех как раз таки увенчался после возвращения в руководство командой Карпина, который будто реанимировал команду.

«Ростов» в преддверии старта нового сезона РПЛ провел неплохой предсезонный сбор с насыщенным количеством игр, где в 5 товарищеских матчах одержал 3 победы.

Команда Валерия Карпина начала новый сезон довольно неплохо и после 6 сыгранных туров в РПЛ располагается на 5-ой позиции, набрав 12 очков. Столько же баллов и у «Динамо», но те вше по лучшей разнице забитых и пропущенных голов. При этом ростовчане еще ни разу не проиграли в чемпионате и по 3 раза победили и сыграли вничью.

Стартовала донская команда с 2-ух ничейных исходов в гостевых матчах с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2).

После чего же они добились 3 виктории кряду: сначала над ФК «Химки» (1:0), где победный гол в концовке первого тайма забил Комличенко, а последние 15 минут встречи играли в меньшинстве после удаления Прохина. Следом была непростая победа над «Оренбургом» (2:1), а затем в голевой перестрелке был бит «Пари НН» (4:3).

В последнем же сыгранном 6-ом туре РПЛ ростовчане добились волевой ничьи (2:2), проигрывая до 83-ей минуты встречи (0:2), им удалось отыграться к 92-ой. При этом ростовчане были очень близки к победе, но на 97-ой минуте мата Даниил Уткин не смог реализовать 11-метровый удар и попал в стойку ворот.

Футбольный клуб ЦСКА

«Армейцы» в прошлом сезоне РПЛ заняли 5-ую строчку и это явно не то, на что они претендовали. Очень слабая концовка сезона не позволила им завоевать медали и они остановились всего в 3-х очках от бронзы. В этом же сезоне ЦСКА по-серьезному намерен навязать борьбу за золото «Зениту» и стартовые тур чемпионата внушают в это доверия. Тем более что недавние новички команды Караскаль и Медина в центре полузащиты выглядят очень здорово.

ЦСКА провел свой предсезонный сбор в Новогорске и принял участие в Кубке Матч Премьер, где из 3 сыгранных матчей победил только в одной встрече над «Сочи» (2:1). В остальных двух же уступил оппонентам: (0:3) «Зениту» и (0:2) «Пари НН».

Подопечные Владимира Федотова начали в этом сезоне довольно неплохо и показывают динамичный комбинационный футбол. В 6 сыгранных турах только 1 поражение в пятом туре РПЛ от «Зенита» (1:2), при том что москвичам не засчитали довольно спорный забитый гол в концовке встречи. До этого же в рамках 4-го тура «армейцы» уверенно взяли вверх над «Факелом» (4:1).

В последнем сыгранном 6-ом туре чемпионата «армейцы» обыграли в потрясающем по результативности матче «Ахмат» (4:2), где выдали хороший атакующий футбол с большим количеством атак и голевых моментов, а одним из лучших на поле был атакующий игрок команд Хесус Медина. После этой победы ЦСКА занимает 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и в погоне за лидирующим «Зенитом», у которого на 1 балл больше в активе.

Прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА

«Ростов» и ЦСКА в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

21.05.22 ЦСКА – «Ростов» 4:0;

14.08.21 «Ростов» – ЦСКА 1:3;

17.12.20 «Ростов» – ЦСКА 1:3;

08.11.20 ЦСКА – «Ростов» 2:0;

09.03.20 «Ростов» – ЦСКА 3:2.

В 4 последних сыгранных очных встречах команд побеждали ЦСКА, причем во всех с разницей в 2 мяча и более.

Обе команды в этом сезоне показывают приличный атакующий и открытый футбол, о чем и говорит их статистика, где оба забивают в среднем по 2 гола за матч и пропускают по 1-му. Предстоящий поединок оппонентов будет во-многом ключевым по расстановке мест в таблице. Ростовчане всего на 1 балл отстают от москвичей и в случае победы могут залезть в тройку по исходу тура.

Команда Карпина еще не проиграла ни одной встречи в этом сезоне, да и поддержка родных трибун безусловно должна положительно сказаться на результате этого матча, поэтому думаю что они все же навяжут свою игру москвичам и не проиграют, а сам матч ожидаю результативным с обеих сторон.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Ростов» – 2.70;

Победа ЦСКА – 2.48;

Ничья – 3.40;

1X – 1.50;

2X – 1.43;

Ф1 (0) – 1.92;

Обе забьют-да –1.70;

ТБ (2,5) – 1.86.

Вероятный исход: 1X, Ф1 (0), Обе забьют-да, ТБ (2,5).

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Где смотреть Ростов – ЦСКА