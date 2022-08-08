«МЮ» проиграл 1-й матч при тен Хаге, дубль Холанда в дебютной игре АПЛ, победы «Динамо», «Ростова» и «Сочи», «Барса» взяла Кубок Гампера, Шульца обвинили в домашнем насилии и другие новости

1. «Динамо» обыграло «Крылья Советов» (2:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Московский клуб при Йокановиче ни разу не проиграл в лиге (2 победы и 2 ничьих) и забил 10 голов в 4 матчах. «Ростов» дома победил «Оренбург» (2:1) – все три гола были забиты с пенальти. Комличенко забил в 4-м туре подряд. Игру, где требовался Fan ID, посетили 4458 человек при вместимость арены в 45 тысяч зрителей. «Химки» на выезде обыграли «Торпедо» (3:1). У москвичей 1 очко в 4 стартовых турах – худший результат клуба в чемпионате России. «Сочи» дома был сильнее «Пари НН» – 2:1. Теперь у южан три победы в 4 матчах.

После 4 туров ЦСКА и «Спартак» лидируют с 10 очками, «Сочи» идет 3-м, у «Зенита», «Динамо» и «Ростова» по 8 очков.

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл 1-й матч при тен Хаге, уступив «Брайтону» в АПЛ – 1:2. Криштиану Роналду, всячески демонстрировавший готовность выйти в старте, остался в запасе, но вышел на 53-й минуте игры и нанес один удар.

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (2:0) благодаря дублю Холанда. До Эрлинга сделать дубль в дебютном матче АПЛ за «Сити» удавалось только Агуэро в 2011-м. В третьем матче дня «Лестер» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2).

3. «Барселона» взяла один из своих любимых трофеев – Кубок Гампера. Каталонцы разгромили «Пумас» (6:0), у Левандовского гол (первый за клуб) и 2 ассиста, у Педри дубль. «Блауграна» выиграла Кубок в 10-й раз подряд, а всего у нее 45 побед из 57.

4. Трансферные новости. «Севилья» объявила, что подпишет Иско на 2 года, если он успешно пройдет медосмотр. Вратарь Нето бесплатно перешел из «Барселоны» в «Борнмут».

«Барса» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году. Де Йонг может перейти в «ПСЖ», Верратти – в «Ман Сити», а Бернарду – в «Барселону». «Челси» продаст Вернера «Лейпцигу» за 30-35 млн евро плюс бонусы. «МЮ» предлагал 8-9 млн евро за 33-летнего Арнаутовича, «Болонья» отказала. Мариано не уйдет из «Реала» этим летом, он хочет получить все 4,5 млн евро за оставшийся год контракта. «ПСЖ» за 25 млн евро покупает Руиса у «Наполи».

5. Защитника «Дортмунда» Шульца обвиняют в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждает, что он пинал ее в живот за 2 недели до родов. В интернете появилась переписка футболиста с девушкой – в ответ на обвинения в насилии Нико писал, что у него «сорвало крышу» из-за брошенной чашки.

6. Полузащитник «Зенита» Клаудиньо пропустит 4-5 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

7. Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи в финале турнира в Вашингтоне и взяла первый титул в сезоне. Теннисистка выиграла второй титул в карьере и вернется в топ-50.

8. В 1-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), «Кельн» победил «Шальке» (3:1).

9. Цорн заявил, что «Локо» не собирается увольнять тренера Циннбауэра. У команды 2 очка за 4 тура.

10. Акинфеев побил рекорд Игнашевича по матчам на высшем уровне. У него 818 игр за клуб и сборную.

11. Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации.

12. В стартовом туре чемпионата Франции «Марсель» забил 4 гола «Реймсу», «Лилль» разгромил «Осер», «Тулуза и «Ницца» сыграли вничью. Все результаты – здесь.

13. Sochi Hockey Open. Россия U25 забросила 6 шайб «Сочи», СКА проиграл «Авангарду», «Адмирал» уступил минскому «Динамо».

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