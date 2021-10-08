Гран-при Турции-2021. Видеотрансляция

В 15:00 по московскому времени на автодроме «Стамбул-парк» стартовал Гран-при Турции «Формулы-1».

За ходом заезда можно наблюдать вместе с нашим онлайном:

Ферстаппен и Боттас борются за победу на Гран-при Турции. Хэмилтон стартует вне топ-10

Стамбул-парк, Стамбул

10 октября 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

5. Фернандо Алонсо («Альпин»)

6. Серхио Перес («Ред Булл»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Юки Цунода («Альфа Таури»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)*

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Джордж Расселл («Уильямс»)

14. Мик Шумахер («Хаас»)

15. Николас Латифи («Уильямс»)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

18. Никита Мазепин («Хаас»)

19. Карлос Сайнс («Феррари»)**

20. Даниэль Риккардо («Макларен»)**

* – Хэмилтон потерял десять позиций после замены двигателя внутреннего сгорания

** – Сайнс и Риккардо стартуют с конца решетки после замены нескольких элементов силовой установки

Гран-при Турции-2021. Квалификация. Хэмилтон – 1-й, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

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