«Топ-10 игроков РПЛ получают 2-3 млн евро в год. Средняя зарплата в РПЛ – 800 тысяч рублей в месяц. И РФС говорит, что нужна дополнительная мотивация». Депутат Пайкин о реформе

Председатель комитета по физической культуре и спорту Борис Пайкин высказался о проекте реформ РПЛ, предлагаемом РФС.

«Настороженность вызывает и мотивация игроков. Очевидно, что она не только в материальной плоскости.

Если судить по открытым данным, топ-10 футболистов РПЛ получают порядка 2-3 миллионов евро в год. Средняя зарплата футболиста РПЛ составляет порядка 800 тысяч рублей в месяц.

И на этом фоне РФС говорит о том, что нужна дополнительная мотивация для игроков», – сказал Пайкин.

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