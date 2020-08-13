Франция обыграла Хорватию в Лиге наций с тем же счетом, что и в финале ЧМ-2018 – 4:2. Гризманн забил в обоих матчах

Сегодня в рамках Лиги наций УЕФА состоялся матч с участием финалистов ЧМ-2018 в России – сборных и .

Французкая команда одержала победу 4:2 – точно с таким же счетом команда обыграла хорватов в финале чемпионата мира.

Один из мячей в сегодняшнем матче забил , который отметился голом и в финальной игре два года назад.

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