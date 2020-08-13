Франция обыграла Хорватию в Лиге наций с тем же счетом, что и в финале ЧМ-2018 – 4:2. Гризманн забил в обоих матчах

Сегодня в рамках Лиги наций УЕФА состоялся матч с участием финалистов ЧМ-2018 в России – сборных Франции и Хорватии.
Французкая команда одержала победу 4:2 – точно с таким же счетом команда Дидье Дешама обыграла хорватов в финале чемпионата мира.
Один из мячей в сегодняшнем матче забил Антуан Гризманн, который отметился голом и в финальной игре два года назад.
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Стад де Франс»
- Голы:
- 0:1 – 16 Ловрен, 1:1 – 43 Гризманн, 2:1 – 45, автогол Ливакович, 2:2 – 55 Брекало, 3:2 – 65 Упамекано, 4:2 – 77, пенальти Жиру.
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Франция –
Льорис, Люка Эрнандес, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Канте (Камавинга, 63), Нзонзи, Гризманн (Фекир, 78), Бен-Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.
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Хорватия –
Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк, Уремович (Вида, 57), Брозович, Ковачич, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).