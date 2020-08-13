Франция обыграла Хорватию в Лиге наций с тем же счетом, что и в финале ЧМ-2018 – 4:2. Гризманн забил в обоих матчах

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Сегодня в рамках Лиги наций УЕФА состоялся матч с участием финалистов ЧМ-2018 в России – сборных Франции и Хорватии.

Французкая команда одержала победу 4:2 – точно с таким же счетом команда Дидье Дешама обыграла хорватов в финале чемпионата мира.

Один из мячей в сегодняшнем матче забил Антуан Гризманн, который отметился голом и в финальной игре два года назад.

Франция – Хорватия 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Стад де Франс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Ловрен, 1:1 – 43 Гризманн, 2:1 – 45, автогол Ливакович, 2:2 – 55 Брекало, 3:2 – 65 Упамекано, 4:2 – 77, пенальти Жиру.
ФранцияЛьорис, Люка Эрнандес, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Канте (Камавинга, 63), Нзонзи, Гризманн (Фекир, 78), Бен-Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.
ХорватияЛивакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк, Уремович (Вида, 57), Брозович, Ковачич, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).
Предупреждения:
Чалета-Цар (34), Лангле (38), Канте (59), Нзонзи (68), Ловрен (76), Брозович (76).

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