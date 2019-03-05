«Простите, нет, мне нельзя». Загитова отказалась говорить о подготовке к контрольным прокатам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не стала отвечать на вопрос о подготовке к контрольным прокатам сборной, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве.
Вчера стало известно, что спортсменка будет ведущей шоу «Ледниковый период» на первом канале.
«Простите, нет, мне нельзя», – ответила Загитова на вопрос том, как она оценивает дебют в «Ледниковом периоде» и готовится ли к прокатам.
До Загитовой «Ледниковый период» вели Слуцкая и Михеева. А в фигурку оттуда вернулась только Медведева
Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит