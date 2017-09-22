Зверев вышел во второй полуфинал «Шлема» в карьере и подряд

Седьмая ракетка мира Александр Зверев (5) в четвертьфинале US Open обыграл Борну Чорича (27) 1:6, 7:6, 7:6, 6:3 после того, как взял один гейм в первом сете и уступал 2:4 во втором.

23-летний немец, реализовавший третий матчбол, вышел в полуфинал «Большого шлема» второй раз в карьере и второй же – подряд (на Australian Open проиграл Доминику Тиму). На 18 первых «Шлемах» Зверев сыграл в двух четвертьфиналах.

Уроженец Гамбурга стал первым с 1995 года немцев в полуфинале US Open и теперь сыграет с победителем встречи Дениса Шаповалова (12) и Пабло Каррено-Бусты (20).

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