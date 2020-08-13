Роналду о том, что Португалии лучше без него: «Не читаю новости и не реагирую на провокации. Я все доказываю на поле»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после дубля в матче наций со Швецией (2:0) высказался о том, что сборной лучше без него.

Подобное мнение перед игрой высказывали, в частности, в : отмечали, что без Роналду сборная Португалии может сыграть сильнее.

«Я не читаю новости. Это лишь чье-то мнение.

Я знаю, что я оставил след в истории этого стадиона. И я знал, что если сыграю, снова это сделаю. Я не реагирую на провокации. То, что я сделал по ходу карьеры, говорит само за себя. Мне не нужно никому ничего доказывать, нет. Я доказываю все на поле.

Что касается голов, я очень рад. Во-первых, потому что победила команда, это было нашей целью. А уже потом – сотый и сто первый голы. Это меня очень радует. Сколько я буду играть? Все в руках бога. Я чувствую себя хорошо, играя с молодежью.

Я превзошел отметку в 100 голов, а теперь впереди рекорд. Я иду шаг за шагом, никакой одержимости нет», – сказал Роналду в эфире RTP.

Мы уже не знаем, какими эпитетами сопровождать рекорды Криша. Он первый европеец со 100 голами за сборную 😱