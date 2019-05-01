«Лукашенко должен поступить как мужик – провести честные выборы. Он же играет в хоккей, нужно действовать по правилам». Экс-форвард минского «Динамо» Протасеня о Беларуси

Нападающий чешского «Слована» Анатолий Протасеня поделился мнением о ситуации в Беларуси.

Ранее хоккеист выступал в КХЛ за минское «Динамо».

– У нас белорусы проголосовали за того, кого хотели, но снова «победил» Лукашенко и набрал больше 80 процентов голосов.

– Да, фальсификация, приписанные проценты – это очень печально. У меня парни в команде спрашивают, удивляются, как такое может быть в 21 веке. Как так: голосуй, но все равно напишут столько процентов, сколько нужно? Сам не понимаю, почему такое допустимо в нынешнее время. Плюс чехи высказывают недоумение по поводу того, что белорусов после выборов еще и задерживают.

– До этого президент говорил, что не будет держаться за власть, и если народ проголосует не за него, то уйдет. А в итоге мы видим, как он бегает с автоматом и выводит военных против мирных людей.

– Это вообще непонятно для меня. Но одновременно я горжусь белорусами, которые, несмотря ни на что, все равно находят в себе смелость и идут на улицы, хотят мирными способами что-то поменять, выражают свою точку зрения и показывают, что им не нравится то, что происходит в стране. Но, честно, я сам и моя семья здесь находимся в шоке от событий в Беларуси.

Уже 30-й день идет с начала всех акций, демонстраций и протестов. Казалось, президент уже сам должен понять все, успокоиться и поступить как мужик. То есть провести новые выборы, честные и прозрачные, чтобы все проголосовали и голоса были подсчитаны верно. Но… Не знаю, что будет происходит дальше.

– Почему, по-вашему, Лукашенко не поступает по-мужски?

– А мне самому очень интересно это. Он же, вроде, играет в хоккей, любит этот вид спорта. А это мужской вид, и тут нужно действовать по правилам. Хотя, если вспомнить, как проходят Рождественские турниры в Минске, то о каких правилах мы говорим? Чешские любители ездили на соревнования, а в белорусской команде были и профессионалы из Экстралиги, чтобы белорусская сборная заняла первое место. Разве это честно? Для Лукашенко, значит, это нормально.

Что в хоккее, что в политике он предпочитает действовать подобными методами. Тут даже о самооценке какой-то говорить тяжело. Хорошо, конечно, когда ты побеждаешь, но нужно уметь и проигрывать. Без проигрышей нет побед. Это касается как спорта, так и обычной жизни, – сказал Протасеня в интервью белорусской Tribuna.com.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

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