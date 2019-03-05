Директор «Самбо-70»: «У Загитовой в РАНХиГС будет железный блат. Этот институт – наши друзья»

Директор «Самбо-70» прокомментировал поступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Загитова будет учиться на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». В списке зачисленных по контракту она была 113-й из 115.

– Загитова сейчас учится через дорогу от нас. Кстати, там я помогал открывать кафедру физкультуры. Меня часто приглашают председателем экзаменационной комиссии.

– То есть, у нее там блат есть?

– У нее там железный блат будет. Этот институт — наши друзья. Мы много лет сотрудничаем. Многие наши преподаватели и спортсмены учатся в этом вузе. Он для нас, как родной, – рассказал Лайшев.

Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит