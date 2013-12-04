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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»

    Теги результаты Хьюстон Лейкерс Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

    «Милуоки» попытается продлить серию с «Майами», «Хьюстон» и «Лейкерс» сойдутся при счете 1-1.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Пятый матч

    Милуоки – Майами 46:52 (перерыв)
    Дата проведения
    9 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Миддлтон (12), Мэттьюз (10), Дивинченцо (8), Б. Лопес (6), Бледсоу (4) – старт; Корвер (3), Марв. Уильямс (3), Хилл (0), Коннотон (0).
    Майами
    Драгич (10), Батлер (9), Адебайо (6), Краудер (5), Робинсон (0) – старт; Олиник (8), Нанн (6), Хирро (6), Игудала (2).

    «Майами» ведет в серии – 3-1

    Третий матч 

    Хьюстон – Лейкерс
    Дата проведения
    9 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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