НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»

Во вторник в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Милуоки» попытается продлить серию с «Майами», и «Лейкерс» сойдутся при счете 1-1.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Второй раунд

Пятый матч

«Майами» ведет в серии – 3-1

Третий матч

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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