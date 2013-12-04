НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»

Во вторник в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
«Милуоки» попытается продлить серию с «Майами», «Хьюстон» и «Лейкерс» сойдутся при счете 1-1.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Второй раунд
Пятый матч
- Дата проведения
- 9 сентября, 01.30, «HP Field House»
- Милуоки
- Миддлтон (12), Мэттьюз (10), Дивинченцо (8), Б. Лопес (6), Бледсоу (4) – старт; Корвер (3), Марв. Уильямс (3), Хилл (0), Коннотон (0).
«Майами» ведет в серии – 3-1
Третий матч
- Дата проведения
- 9 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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