Новичок ЦСКА Фукс выбыл минимум на месяц, Чалов и Зайнутдинов будут готовы к игре со «Спартаком»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов в преддверии возвращения клубного футбола и дерби со «Спартаком».

«Чалов и Зайнутдинов будут гарантированно готовы к следующему матчу, состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра.

Что касается Бруно Фукса — здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных», – сказал Гончаренко.

Напомним, что Фукс получил травму в матче с «Ахматом», который состоялся 2 сентября.

Стоит отметить, что следующая пауза на матчи сборных запланирована на середину октября. Сборная России проведет свои матчи 11 и 14 числа.

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