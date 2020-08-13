Новичок ЦСКА Фукс выбыл минимум на месяц, Чалов и Зайнутдинов будут готовы к игре со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов в преддверии возвращения клубного футбола и дерби со .

«Чалов и Зайнутдинов будут гарантированно готовы к следующему матчу, состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра.

Что касается — здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных», – сказал Гончаренко.

Напомним, что Фукс получил травму в матче с «Ахматом», который состоялся 2 сентября.

Стоит отметить, что следующая пауза на матчи сборных запланирована на середину октября. проведет свои матчи 11 и 14 числа.