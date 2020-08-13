Сантуш о Криштиану: «Яснее ясного, что он сделал результат. Он будет забивать еще больше – Роналду этим питается»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе над Швецией (2:0) в наций с дублем .

«Криштиану сделал результат? Да это же яснее ясного. Все так и есть.

Что еще сказать? Команда, в которой есть лучший игрок в мире, не может быть лучшей без лучшего игрока в мире.

Он будет ставить рекорды, бить рекорды, и когда все будут думать, что он скоро закончит, он будет забивать все больше и больше. Он этим питается», – сказал Сантуш.

Отметим, что словосочетание «яснее ясного» – это смысловой перевод устойчивого выражения португальского языка «verdade de La Palice». Оно обозначает что-то до невероятности очевидное.

Оно восходит к имени французского офицера Жака де ля Палиса, жившего в XV-XVI веках. В его честь написали марш, в котором была строчка «Он был все еще жив в момент перед смертью».

Авторы марша пытались вложить в текст другой смысл – о том, что он боролся до конца. Но словосочетание вошло в употребление в саркастичном смысле. Также существует версия, что подобная фраза ошибочно появилась на его надгробии – из-за сходства двух букв смысл был полностью изменен.

В русском языке существует термин «ляпалиссиада». Это один из видов речевой избыточности, утверждение заведомо очевидных фактов, граничащее с абсурдностью.

Мы уже не знаем, какими эпитетами сопровождать рекорды Криша. Он первый европеец со 100 голами за сборную 😱