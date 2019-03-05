Алиев, Даниелян, Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин пропустят контрольные прокаты сборной России из-за травм

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Чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Прокаты пройдут в московском «Мегаспорте» 12 и 13 сентября. За три дня до этого в «Новогорске» фигуристы представят новые программы техническим специалистам и судьям Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Помимо Алиева и танцевального дуэта Синицина – Кацалапов, прокаты пропустят многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также серебряный призер ЧЕ-2020 Артур Даниелян.

Причиной неучастия фигуристов в предсезонных прокатах и предшествующем сборе стали травмы.

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