Спортивный психолог о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Если она говорить не умеет, то и не заговорит. Никакие медали ее не спасут»

Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о роли в качестве ведущей «Ледникового периода».

«Мелкие ошибки, оговорки, запинания, нечетко выраженные мысли могут быть. В эфире масса народу, которая ничуть не лучше. Но три критерия должны быть соблюдены. Иногда все очень просто: пока человек не открыл рот, он сойдет за умного. Все в руках самой Алины. Не в наших. И не в ее бывшей карьере, а в будущей.

Если она покажет себя интересным собеседником, с чувством юмора и знанием каких-то тонкостей, которые углубят наше восприятие события, так и замечательно. Если Алина ничего этого не сможет, то рано или поздно она надоест. Она может надоесть, если будет плохо комментировать. Плохо – скучно, неинтересно, тенденциозно. Дело не в аудитории.

У нее есть опыт выступления на чемпионатах мира и Олимпиаде. Я не думаю, что говорить намного сложнее, чем прыгать тройные прыжки. Если она говорить не умеет, то и не заговорит. Никакие медали ее не спасут. Прошлое влияет только на самое начало.

Сейчас Алину воспринимают как победительницу чемпионата мира, а через какое-то время будет просто комментатор. Если она не сможет им быть, то и не будет. Ничего не спасет.

Импровизация – высший пилотаж. Пусть Алина сначала «откатает» обязательную программу. Если она будет с падениями, то Загитова должна понять, что на телевидение должны работать профессионалы, а не просто чемпионы», – рассказал Гущин.

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