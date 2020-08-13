Стали известны детали соглашения форварда с генеральным директором касательно возможного перехода в европейский клуб.

По информации «РБ-Спорт», официальной опции выкупа в контракте Кокорина со «Спартаком» нет.

Однако у 29-летнего нападающего есть персональная договоренность с Газизовым, которая действует два ближайших сезона: в случае предложения из Европы красно-белые не будут препятствовать трансферу игрока примерно за 7 млн евро (ранее сообщалось о 6 миллионах).

Эта сумма покрывает расходы «Спартака» в первый год действия контракта Кокорина – его зарплату и подъемные, выплаченные при подписании соглашения.

Ранее появилась информация, что планирует сделать предложение о трансфере Кокорина в ближайшее время.