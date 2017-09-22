Сезон WTA возобновится 3 августа, АТР – 14-го. «Ролан Гаррос» начнется 27 сентября

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ATP и WTA представили календарь тура после возобновления сезона. 

Календарь ATP на август-сентябрь: 

  • 14 августа – Вашингтон
  • 22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
  • 31 августа – US Open 
  • 8 сентября – Китцбюэль 
  • 13 сентября – Мадрид
  • 20 сентября – Рим
  • 27 сентября – «Ролан Гаррос» 

Календарь WTA до конца сезона: 

  • 3 августа – Палермо
  • 10 августа – уточняется
  • 21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
  • 31 августа – US Open
  • 7 сентября – Стамбул
  • 14 сентября – Мадрид
  • 21 сентября – Рим, Страсбург
  • 28 сентября – «Ролан Гаррос»
  • 5 октября – Сеул
  • 12 октября – Пекин
  • 19 октября – Ухань, Наньчан
  • 26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
  • 2 ноября – «ВТБ Кубок Кремля», Токио
  • 9 ноября – Итоговый турнир
  • 16 ноября – Малый итоговый турнир
  • 23 ноября – Гуанчжоу

Теннис вернется в конце лета: US Open хотят провести, заперев игроков в отеле. Джокович, Надаль и почти все в топ-100 были против

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