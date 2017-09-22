Сезон WTA возобновится 3 августа, АТР – 14-го. «Ролан Гаррос» начнется 27 сентября

ATP и WTA представили календарь тура после возобновления сезона.
Календарь ATP на август-сентябрь:
- 14 августа – Вашингтон
- 22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
- 31 августа – US Open
- 8 сентября – Китцбюэль
- 13 сентября – Мадрид
- 20 сентября – Рим
- 27 сентября – «Ролан Гаррос»
Календарь WTA до конца сезона:
- 3 августа – Палермо
- 10 августа – уточняется
- 21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
- 31 августа – US Open
- 7 сентября – Стамбул
- 14 сентября – Мадрид
- 21 сентября – Рим, Страсбург
- 28 сентября – «Ролан Гаррос»
- 5 октября – Сеул
- 12 октября – Пекин
- 19 октября – Ухань, Наньчан
- 26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
- 2 ноября – «ВТБ Кубок Кремля», Токио
- 9 ноября – Итоговый турнир
- 16 ноября – Малый итоговый турнир
- 23 ноября – Гуанчжоу
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