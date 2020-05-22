Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года по схеме «1+1»

в ближайшее время согласует все детали нового контракта с капитаном команды .

Соглашение будет рассчитано до 2023 года, но его заключат по схеме «1+1».

Действующий договор аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года. За год до истечения срока нового контракта 32-летний форвард сам определит свое будущее.

В контрактах Месси с «Барселоной» всегда имеется пункт, действующий до 10 июня, согласно которому он может покинуть команду по завершении каждого сезона.

Месси присоединился к академии «Барсы» в 2000 году, а за первую команду он выступает с 2003-го. Его статистика – здесь.