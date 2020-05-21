Игроки «Сити» и «Арсенала» и судья встали на одно колено перед матчем

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Энтони Тэйлор дискриминация Джордж Флойд Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» и «Арсенала» присоединились к инициативе Black Lives Matter перед матчем 28-го тура Премьер-лиги.

Игроки обеих команд и арбитр Энтони Тэйлор встали на одно колено перед стартовым свистком в рамках акции «Жизни чернокожих имеют значение».

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Sports.ru ведет текстовую-онлайн трансляцию.

Ранее игроки «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» также встали на одно колено перед матчем.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports и твиттер «Арсенала»

Фамилии игроков АПЛ на форме сменит слоган Black Lives Matter. Пакет мер лиги против расизма 

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