Игроки «Сити» и «Арсенала» и судья встали на одно колено перед матчем

Футболисты «Манчестер Сити» и «Арсенала» присоединились к инициативе Black Lives Matter перед матчем 28-го тура Премьер-лиги.
Игроки обеих команд и арбитр Энтони Тэйлор встали на одно колено перед стартовым свистком в рамках акции «Жизни чернокожих имеют значение».
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
Sports.ru ведет текстовую-онлайн трансляцию.
Ранее игроки «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» также встали на одно колено перед матчем.
Фото: кадр из трансляции Sky Sports и твиттер «Арсенала»
Фамилии игроков АПЛ на форме сменит слоган Black Lives Matter. Пакет мер лиги против расизма