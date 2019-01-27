Плющенко рассказал, что Трусова хотела перейти к нему в 2018-м: «Приехал ее папа, но я ответил, что не могу ее взять из-за маленькой площадки»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о переходе бронзового призера ЧЕ-2020 Александры Трусовой в его академию.

Ранее Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.

«Многие утверждают, что я ее переманил именно финансово, однако семья у нее более-менее состоятельная, и им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они вполне хорошо себя чувствуют.

Тем более, что у меня и в мыслях не было никогда, чтобы кого-то переманивать», – отметил Плющенко.

Плющенко заявил, что родители Трусовой обращались к нему по поводу перехода еще два года назад.

«Два года назад позвонил мне ее папа, сказал, что хочет увидеться и пообщаться. И он приехал. Спросил, что вы думаете?

Я ответил, что пока что я ее не могу взять по причине того, что у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Давайте думать дальше. И они ушли думать.

И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: «Мы хотим перейти», – сказал Плющенко.

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