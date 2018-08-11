Пике о ЧМ-2010: «Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! У вас уже есть заголовок»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 Висенте Дель Боске Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о выступлении на ЧМ-2010 за сборную Испании.

– В матче со Швейцарией (0:1) вы разбили себе лицо, играя за Испанию. Сделали бы это снова?

– Я сделал это не нарочно, это не принесло мне никакой пользы. В первом матче мне разбили бровь, во втором – губу, а через два дня на тренировке – снова губу.

Помню, как Висенте Дель Боске сказал: «Как же не повезло этому парню». Но, да, я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок.

Для нас проигрыш Швейцарии стал серьезным ударом, но мы очень быстро оправились. На чемпионате мира нельзя, чтобы у вас случился плохой день, да мы и играли-то хорошо, доминировали, но в первом же моменте у них случился глупый рикошет – и гол, – рассказал Пике.

33-летний футболист играл за Испанию с 2009 по 2018 год, выиграв с командой ЧМ-2010 и Евро-2012.

Пике ушел из сборной Испании. Теперь у него еще больше времени на бизнес

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья