Пике о ЧМ-2010: «Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! У вас уже есть заголовок»

Защитник «Барселоны» вспомнил о выступлении на ЧМ-2010 за сборную Испании.

– В матче со Швейцарией (0:1) вы разбили себе лицо, играя за Испанию. Сделали бы это снова?

– Я сделал это не нарочно, это не принесло мне никакой пользы. В первом матче мне разбили бровь, во втором – губу, а через два дня на тренировке – снова губу.

Помню, как сказал: «Как же не повезло этому парню». Но, да, я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок.

Для нас проигрыш Швейцарии стал серьезным ударом, но мы очень быстро оправились. На чемпионате мира нельзя, чтобы у вас случился плохой день, да мы и играли-то хорошо, доминировали, но в первом же моменте у них случился глупый рикошет – и гол, – рассказал Пике.

33-летний футболист играл за Испанию с 2009 по 2018 год, выиграв с командой и Евро-2012.

Пике ушел из сборной Испании. Теперь у него еще больше времени на бизнес