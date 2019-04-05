Юрий Михайлис возглавил «Барыс»

Новым главным тренером стал Юрий Михайлис. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 51-летним специалистом подписан на один сезон.

«В новом сезоне «Барыс» решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея. Юрий Владимирович работает в структуре «Барыса» с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет обнародован позднее», – говорится в заявлении на сайте «Барыса».

Михайлис работает в системе «Барыса» 13 лет, он тренировал команды «Барыс-2», «Снежные Барсы», «Номад». В 2017 году «Номад» под его руководством выиграл чемпионат Казахстана и завоевал серебряные медали на Континентальном кубке-2017/18. В минувшем сезоне работал с «Номадом» в ВХЛ.