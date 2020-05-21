Юрист Прокопец о технических поражениях «Ростову»: «Это будет незаконно и аморально. ФИФА признает вирус форс-мажором»

Спортивный юрист оценил вероятность присуждения технических поражений «Ростову», который из-за вспышки коронавируса в клубе не сможет принять участие в ближайших матчах.

«Исходя из регламента РПЛ, поражение засчитывается команде за неявку на матч, но в случае отсутствия форс-мажора.

ФИФА признает коронавирус форс-мажором. Техническое поражение «Ростову» в трех матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик. Заболеть во время пандемии абсолютно нормально.

Может, все восемь миллионов людей на планете обвиним в том, что они не смогли защититься от вируса? И всех теперь уволить? Если я заболею, меня уволить сразу должны? Так почему «Ростову» нужно техническое засчитать?

Думаю, у и РПЛ есть план на такой случай. Техническое поражение не вариант – «Ростов» регламент полностью соблюдал.

Нужно найти время для переноса этих матчей – можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и . Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и войдет в положение.

Мой прогноз – технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости», – сказал Прокопец.

Матчи РПЛ должны возобновиться 19 июня. Игра «Сочи» – «Ростов» в этот день, вероятно, не состоится – дончане уходят на карантин.

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос